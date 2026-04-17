Полицията задържа двама младежи за кражби в Хасково и Димитровград

Двама души са заловени за кражби в Хасково и Димитровград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Млад мъж от Димитровград е задържан за кражба, след като вчера около 13:00 часа в управлението е подаден сигнал от служител на хипермаркет в града. Установена е била липсата на четири акумулаторни самобръсначки и безжични слушалки. В хода на работата служителите са изяснили, че автор на кражбата е 21-годишен младеж. Той е отведен в полицейското управление, където е направил самопризнания. Посочил е и бръснарницата, в която е продал самобръсначките, а слушалките е върнал с протокол.

В управлението в Хасково също е бил доведен младеж, признал за извършена кражба. Той е установен след сигнал от собственик на велосипед, откраднат от междуетажната площадка на адрес на улица „Сан Стефано“ в областния град. 19-годишният извършител е върнал откраднатото колело на разследващите.