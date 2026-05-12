Обраха жена в болницата, посегателства над такси и електрически скутер

Трима души са задържани за кражби в Хасково, а четвърти е в процес на издирване, съобщиха от полицията.

Един от тях е арестуван след сигнал, подаден в средата на месец март. Тогава 54-годишна жена е съобщила, че докато била на лечение в хасковската болница ѝ откраднали голямо портмоне. По нейни данни вътре имало две банкови карти, телефон, 50 евро, златни обеци и лични документи. В хода на работата, полицаите са установили и заловили 26-годишен от Стара Загора, който признал действията си и върнал част от откраднатите вещи с протокол.

В управлението е бил доведен и 45-годишен от Белене. Той признал, че след като счупил малкия прозорец на такси „Дачия“ отмъкнал телефон и монетник с около 20 евро. Направил признания и за 32-годишния си съучастник от Димитровград, който е в процес на издирване.

В ареста на хасковското управление е бил задържан 22-годишен познайник на полицията, който направил признания за откраднат електрически скутер, паркиран пред частен дом на улица „Лале“ в областния град. Откраднатата вещ е върната на собственика си с протокол.

Източник: Haskovo.NET

