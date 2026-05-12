Майски информационни срещи по проект за по-чист въздух в община Хасково

Информационните срещи по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. ще

стартират на 13 май и ще продължат до 30 юни по предварително обявен график.

На плануваните 40 срещи ще бъде предоставена информация за възможностите за безплатна подмяна на отоплителни уреди на твърдо битово гориво с по-екологични алтернативи.

Предвижда се да бъдат подменени отоплителни устройства в над 3 440 домакинства минимум, като проектът обхваща всички населени места в община Хасково, намиращи се в регулационните граници.

Община Хасково благодари на всички граждани на общината за проявения интерес към проекта, за активното им участие в съвместните усилия за подобряване качеството на атмосферния въздух и превръщането на Хасково в още по-чист и още по-зелен град!!