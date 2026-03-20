Хванаха 18-годишен за кражба на инструменти от мазе

18-годишен е хванат за кражба на инструменти от мазе на блок в Тополовград, съобщиха от полицията.

Имотът е собственост на 31-годишен мъж от града, който малко преди 10 часа на 12.03.2026 г. е подал сигнал за кражбата, извършена през незаключена врата в жилищния блок в града.

В резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия е установен извършителят на деянието, а именно: младият мъж от града. Той направил пълни самопризнания и предал откраднатите вещи.

По случая е образувана полицейска преписка.