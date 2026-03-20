Задържаният с 14 кг синтетичен канабиноид остава в ареста

39-годишният турски гражданин Ибрахим Дилер остава в ареста с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ по обвинение за опит за контрабанда на 14,120 кг синтетичен канабиноид. Това реши днес съдия Йонко Георгиев от Окръжен съд – Хасково.

Наркотикът за 86 633,30 евро (169 440 лева) беше открит в тир „Ивеко“, управляван от обвиняемия, спрян за митническа проверка на 16.03.2026 г. на ГКПП „Капитан Андреево“. Мъжът пътувал от Българя към Турция.

Прокурорът по делото Валентина Радева настоя обвиняемият да остане в ареста. Тя изтъкна, че той отскоро станал международен шофьор. Извършил три курса, два от които с въпросния влекач, като бързо утвърдил престъпни навици. Обвиняемият и адвокатът му поискаха по-лека мярка за неотклонение.

Според съда, от събраните до момента по досъдебното производство доказателства, може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен в това му качеството.

Съдът счете, че по отношение на задържания е налице и втората предпоставка за вземане на най – тежката мярка за неотклонение, тъй като събраните до момента доказателства не опровергават презумпцията за наличие на реална опасност обвиняемият да се укрие или извърши престъпление, имайки предвид механизма на осъществяване на престъпното деяние, което се отличава с висока степен на обществена опасност и за което се предвижда наказание от 10 до 15 години затвор и глоба в от 100 000 до 200 000 лева. В подкрепа на изложените доводи, съдът отчете и обстоятелството, че макар и с чисто съдебно минало, задържаният е чужд гражданин, без постоянен адрес и трайна уседналост на територията на Република България.

С оглед изложеното, съдът прецени, че обвиняемият ще остане в ареста. Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 26.03.2026 г. от 10:30 ч.