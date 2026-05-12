Задържаха двама с наркотици, единият отказа тест за употреба

Двама са задържани през денонощието с наркотик в Димитровград и Хасково, съобщиха от полицията.

В ареста на Бригадирския град е бил 67-годишен, спрян за проверка с леката си кола „Ауди“. Водачът е отказал да бъде тестван с техническо средство за употреба на дрога, за което му е съставен акт. Последвала е проверка в жилището му на улица „Патриарх Евтимий“, където полицаите са открили 5 грама бяло прахообразно вещество – кокаин.

В ареста на РУ Хасково е пренощувал 19-годишен, който при проверка, държал в ръката си сгъвка с бяло кристално вещество с тегло 5 грама, подлежаща на експертиза.

И двамата са с полицейски мерки на задържане.