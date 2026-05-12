Задържаха водач с 3,14 промила, актове за два автомобила с прекратена регистрация

Трима нарушители на пътя са установени в Хасковска област, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Два автомобила със служебно прекратена регистрация са установени в Димитровград. Полицаи и жандармеристи са извършили проверки в града и в село Радиево, съответно на „Фолксваген“ и „Ауди“. В хода на контрола станало известно, че колите са с прекратени регистрации. На водачите им – мъже на 40 г. и 51 г. са съставени актове по Закона за движение по пътищата.

От управлението в Харманли съобщават за задържан водач с алкохол. Тази нощ в 02:35 часа служители са извършили проверка на лек автомобил „Опел“, шофиран от 36-годишен. Тест с дрегер показал наличие на 3,14 промила алкохол в издишания въздух. Последвало е задържането му до 24 часа по образуваното бързо производство.

