Две бързи производства са стартирали през денонощието в Хасково, съобщиха от полицията.

В 15:45 часа на улица „Независимост“ автопатрул е проверил „Опел“, шофиран от 35-годишен. Използваното техническо средство показало употреба на амфетамин.

Вторият задържан е на 45 г., заловен на булевард „Съединение“ около 21 часа да управлява „Мерцедес“ с наличие на 2,39 промила алкохол в издишания въздух, потвърдено с дрегер.

И двамата водачи са отказали кръвни изследвания и са били задържани за срок до 24 часа.