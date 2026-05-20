Задържаха двама пияни водачи в Хасковска област

Двама водачи са задържани с алкохол през изминалото денонощие в Хасковска област, съобщиха от полицията.

В ареста на харманлийското управление е пренощувал мъж на 43 г., заловен да управлява „Фолксваген“ по улиците на града с наличие на 1,67 промила.

В свиленградския арест е бил мъж на 30 г., проверен в село Пъстрогор с леката си кола „Ауди“. Промилите при неговата проба с техническо средство са 1,56. Отказал е кръвни изследвания.

Мерките на задържане и при двамата са до 24 часа по заведените бързи производства.