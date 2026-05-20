Задържаха трима за дрога, хванаха и безакцизни цигари в автобус

Мъж, непълнолетно момче и жена са арестувани в отделни случаи при акция по противодействие на държането и разпространението на наркотици на територията на Димитровград, съобщиха от МВР.

33-годишен мъж е задържан в село Крепост със сгъвка с тегло 2 грама чай за рушене, а непълнолетен на 16 години е хванат на улицата с 8 грама марихуана. При проверка, от 38-годишна е иззет плик с 1,5 грама бяло прахообразно вещество, реагиращо на метамфетамин. Криминалистите са проверили и два магазина на територията на града. В тях са намерили общо 220 листчета за свиване на цигари, които при полеви нарко тест са се оказали марихуана.

Полицаите в Димитровград са иззели и безакцизни цигари. Във вторник те са проверили автобус „Мерцедес“, шофиран от 44-годишен турски водач. При щателна проверка в багажа на 54-годишен румънски пътник са открити 3800 къса безакцизни цигари, които са предадени с протокол на служителите.