Задържаха водач с 3,27 промила след катастрофа в Гарваново

Водач, употребил алкохол, е задържан вчера след сигнал за произшествие с материални щети, съобщиха от полицията в Хасково.

В 15:45 часа в Районно управление – Хасково е подаден сигнал за катастрофа в село Гарваново. Изпратеният на място патрул е установил, че е осъществен сблъсък с материални щети между два автомобила – „Мерцедес“ и „Хонда“. Последвала е проверка с дрегер на водачите. На този на немската кола отчел 3,27 промила алкохол в издишания въздух.

Мъжът на 58 г. от село Гарваново е задържан до 24 часа по образуваното бързо производство.