Над 32 кг наркотици и боен арсенал са конфискувани при акция в Свиленград

    Голямо количество наркотични вещества е иззето от дома на постоянно пребиваващ в България чужд гражданин, съобщиха от МВР.

    Специализираната полицейска операция е проведена на 4 май по неотложност в Свиленград, задържан е 47-годишен мъж. В хода на процесуално-следствени действия в избено помещение на адреса му са намерени над 10 кг марихуана в 15 полиетиленови плика, над 22 кг синтетичен канабиноид пинака в 11 пакета, 238 г кокаин в 2 найлонови плика, както и 2 бойни пистолета и 59 боеприпаса за тях.

    Според събраните доказателства се смята, че наркотичните вещества са предназначени за трафик към Турция. По първоначални данни стойността им възлиза на близо 500 000 евро. 

    Материалите са докладвани на Окръжна прокуратура – Хасково. Задържаният е привлечен към наказателна отговорност за престъпления по чл. 354а ал.2 и ал.1 и чл. 339 от НК – за държане на наркотични вещества в особено големи размери и на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях без надлежно разрешително. С прокурорско постановление е задържан за срок до 72 часа. Работата по случая продължава.

    Източник: Haskovo.NET

