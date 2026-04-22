Тийнейджъри и 75-годишна жена са заловени за кражби в Хасково

Две деца и възрастна жена са заловени за две кражби в Хасково, съобщиха от полицията.

Двамата непълнолетни са хванати след сигнал на 7 април от собственика на мобилен телефон, оставен на футболно игрище. Той заявил, че апаратът е на стойност 750 евро. В хода на работата полицаите са установили двете момчета от града на 15 г. и 16 г., които признали деянието си и върнали откраднатата вещ.

С признание за кражба в управлението е била и 75-годишна жена, която преди два дни посетила магазин за дрехи на булевард „Раковски“. Оттам тя задигнала дамски дрехи на стойност 70 евро, които по-късно след признание върнала с протокол.