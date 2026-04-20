Димитър Стоянов е първенец по преференции в Хасковско, д-р Георги Станков отново пренареди листата на ГЕРБ-СДС

    Приключилото преброяване на гласовете в 29-ти МИР Хасково затвърди една отчетлива тенденция – избирателите в региона гласуват все по-мажоритарно, доверявайки се на конкретни личности. Големият победител в индивидуалната надпревара на тези избори е водачът на „Прогресивна България“ Димитър Стоянов. Той събира внушителните 6796 лични предпочитания, което го прави най-подкрепяният кандидат в областта за настоящия вот. Макар този резултат да е най-високият за кампанията, той остава далеч от историческия рекорд за региона, поставен в минали години от д-р Георги Станков, който тогава получи подкрепата на 13 655 избиратели.

    Самият д-р Георги Станков от ГЕРБ-СДС обаче отново доказа, че е сред най-силните преференциални играчи в Хасковско. На тези избори той събира 5603 гласа от втората позиция в листата, което е вторият най-висок индивидуален резултат в областта. С този вот той за пореден път размества подредбата на коалицията, изпреварвайки убедително водача Делян Добрев, който е получил 2991 преференции. Така д-р Станков затвърждава репутацията си на политик със силно лично влияние, въпреки че общият брой гласове в кампанията е по-нисък спрямо пиковите му постижения.

    Динамика в личните предпочитания не липсва и при останалите основни играчи. В листата на „Движение за права и свободи – ДПС“ се наблюдава подобно разместване, като вторият в списъка Станислав Анастасов повежда пред водача Мехмед Атаман с резултат от 739 срещу 642 гласа. При коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ водачът Асен Василев получава 1364 преференции, а в листата на „Възраждане“ най-много лични гласове (466) събира първият в списъка – Георги Георгиев.

    С активност от 49,52% и окончателно обработени 100% от протоколите, изборите в Хасковско показаха, че партийните централи могат да подреждат листите, но последната дума имат гласоподавателите. Резултатите на Димитър Стоянов и д-р Георги Станков са ясно доказателство, че личният авторитет остава ключов фактор за крайния изход на вота в областта. С това Хасково за пореден път се утвърждава като район, в който преференциалният вот е не просто възможност, а реално оръжие за промяна на политическото представителство.

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    Тенисисти от топ 50 в света участват на международния турнир за юноши и девойки в Хасково
    Тенисисти от топ 50 в света участват на международния турнир за юноши и девойки в Хасково
    преди 1 час
    Родолюбие в сърцето на Хасково: 150 г. от април 1876-а събраха поколения в църковния двор
    Родолюбие в сърцето на Хасково: 150 г. от април 1876-а събраха поколения в църковния двор
    преди 3 часа
    „Прогресивна България" с категорична преднина в Хасковско при обработени близо 70% от протоколите
    „Прогресивна България“ с категорична преднина в Хасковско при обработени близо 70% от протоколите
    преди 5 часа
    По технически причини временно спира изпълнението на линия №102 в Хасково
    По технически причини временно спира изпълнението на линия №102 в Хасково
    преди 5 часа
    Дете и мъж са с опасност за живота при две катастрофи в Хасковско
    Дете и мъж са с опасност за живота при две катастрофи в Хасковско
    преди 5 часа
    Променлива облачност в понеделник
    Променлива облачност в понеделник
    преди 6 часа

