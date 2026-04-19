Без произшествия при старта в изборния ден в Хасково

Изборният ден стартира в 7 часа. Няма регистрирани нарушения на обществения ред преди началото на изборите, съобщиха от полицията в Хасково.

Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече нормално.
Малко след 7 часа днес секционните помещения и съдържащите се в тях материали са предадени на СИК.

Няма данни за прояви, които биха застрашили  нормалното провеждане на изборите.
Не са регистрирани груби нарушения на обществения ред, случаи на прояви и поведение, които могат да породят конфликти или ескалация на напрежение. Не са регистрирани нарушения на Изборния кодекс.

Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.

Служителите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.
Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарна безопасност и осигуряване на спокойно протичане на изборния ден.

До днес сектор „Български документи за самоличност“ е издало 66 удостоверения за гласуване, които важат само в изборния ден. Работното време на сектора е до 19:00 часа.

За престъпления срещу политическите права на гражданите и други правонарушения, препятстващи нормалното протичане на изборния процес сигнали и жалби могат да се подават в съответните структури на Министерството на вътрешните работи - СДВР, ОДМВР, както и на открита линия на МВР за подаване на сигнали за изборни нарушения на телефон 02/90112 98 и на електронен адрес: izbori@mvr.bgЗа ОДМВР Хасково телефонът за сигнали е 038/640323, а имейлът dhaskovo@mvr.bg  
Подаваните на откритата линия сигнали трябва да са относими към дейността на МВР по време на изборния процес.

Източник: Haskovo.NET

