Делян Добрев гласува в Хасково: Избираме между икономическия растеж и заемите

    Делян Добрев упражни правото си на глас в СИК №71, разположена в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в град Хасково. Той пристигна в изборната секция точно в 15:15 часа, придружен от семейството си.

    Пред журналисти Добрев заяви, че гласува за това България да запази своята посока на развитие и да се върне към стабилността. Той подчерта, че неговият вот е за икономически растеж, който да позволи доходите в страната да продължат да се вдигат на базата на обективни критерии, а не чрез теглене на нови заеми, които да натоварват бъдещите поколения.

    По отношение на очакванията за изборния резултат, Добрев коментира, че според социологическите проучвания формацията му се подготвя за „достойна загуба“, тъй като прогнозите сочат, че партията няма да бъде първа политическа сила. Въпреки това той бе категоричен, че крайният резултат е от изключително значение, тъй като тежестта на всяка партия в следващия парламент ще определи бъдещия политически курс.

    Добрев изключи възможността за широки коалиции, които биха размили политическия образ на партията му, като припомни своите позиции, че в миналото партията е залитала твърде вляво. Той увери избирателите си, че формацията се завръща към своите консервативни финансови политики и десни ценности, от които няма да прави повече компромиси.

    На въпрос за бъдещо редовно правителство, Добрев изрази скептицизъм, посочвайки, че нови избори са по-добър вариант от съставянето на лошо и безпринципно управление.

     
    Източник: Haskovo.NET

    Делян Добрев

    Коментари в сайта (2)

      народе, много си зле
      18:11, 19 апр 2026
      Отиваме към Русия с бодра стъпка. Радев е над 37 %... Виж коментара
      Химера
      18:53, 19 апр 2026
      Измамници долни !
    Още новини от Хасково

    Водачът на електроавтобуса е блъснал 5 паркирани коли и е бил в ареста
    В Любимец гласуват „като за последно“ – свършиха хартиените бюлетини, активността там стигна 46,76%
    В Любимец гласуват „като за последно" – свършиха хартиените бюлетини, активността там стигна 46,76%
    Пиян мъж катастрофира със семейството край Узунджово, две деца са в болница
    Пиян мъж катастрофира със семейството край Узунджово, две деца са в болница
    Момичетата на ХК „Хасково“ с купа за първо място в зона „Тракия“
    Момичетата на ХК „Хасково" с купа за първо място в зона „Тракия"
    Хартията остава „царица“ в секциите в НУ „Г. С. Раковски“, а камерите – нежелани гости
    Хартията остава „царица" в секциите в НУ „Г. С. Раковски", а камерите – нежелани гости
    Катастрофа между две коли затрудни движението от Хасково към Кърджали
    Катастрофа между две коли затрудни движението от Хасково към Кърджали
    Катастрофа между две коли затрудни движението от Хасково към Кърджали
    Пиян мъж катастрофира със семейството край Узунджово, две деца са в болница

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

