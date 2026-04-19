Делян Добрев гласува в Хасково: Избираме между икономическия растеж и заемите

Делян Добрев упражни правото си на глас в СИК №71, разположена в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в град Хасково. Той пристигна в изборната секция точно в 15:15 часа, придружен от семейството си.

Пред журналисти Добрев заяви, че гласува за това България да запази своята посока на развитие и да се върне към стабилността. Той подчерта, че неговият вот е за икономически растеж, който да позволи доходите в страната да продължат да се вдигат на базата на обективни критерии, а не чрез теглене на нови заеми, които да натоварват бъдещите поколения.

По отношение на очакванията за изборния резултат, Добрев коментира, че според социологическите проучвания формацията му се подготвя за „достойна загуба“, тъй като прогнозите сочат, че партията няма да бъде първа политическа сила. Въпреки това той бе категоричен, че крайният резултат е от изключително значение, тъй като тежестта на всяка партия в следващия парламент ще определи бъдещия политически курс.

Добрев изключи възможността за широки коалиции, които биха размили политическия образ на партията му, като припомни своите позиции, че в миналото партията е залитала твърде вляво. Той увери избирателите си, че формацията се завръща към своите консервативни финансови политики и десни ценности, от които няма да прави повече компромиси.

На въпрос за бъдещо редовно правителство, Добрев изрази скептицизъм, посочвайки, че нови избори са по-добър вариант от съставянето на лошо и безпринципно управление.