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ФК „Хасково“ стартира баражите с категорична победа

Отборът на ФК „Хасково“ започна по отличен начин участието си в квалификациите за влизане в Трета Югоизточна лига. В първи кръг тимът на Живко Иробалиев победи „Вихър“ (Златоград). Хасковлии спечелиха двубоя по категоричен начин с резултат 6:1.

По две попадения на стадион „Хасан Семерджи“ в Момчилград отбелязаха Наско Милев и Христо Димитров. Веднъж се разписа и Данчо Желев. Футболистите от Златоград си отбелязаха и автогол.

В полуфиналния бараж ФК „Хасково“ ще играе с „Крумовград“. Мачът е на 7 юни.

Източник: Haskovo.NET

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