Катастрофа между две коли затрудни движението от Хасково към Кърджали

Две коли катастрофираха по пътя от Хасково към Кърджали. Инцидентът стана около 14 часа днес по главния път от областния град към Конуш.

Двете коли са пътували една зад друга. Отпред е бил лек автомобил „Хюндай“ с хасковска регистрация, шофиран от жена. Тя отказа да коментира. Зад нея се е движел лек автомобил „Шкода“ с бургаска регистрация, управляван от мъж от Кърджали. Той заяви, че водачката пред него тръгнала да прави забранен обратен завой и последвал удар.

При сблъсъка няма пострадали хора, но по колите са нанесени материални щети. Движението на коли в района беше временно затруднено.

Двамата водачи се бяха разбрали да подпишат двустранен протокол, без да уведомяват органите на реда.