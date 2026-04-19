От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Катастрофа между две коли затрудни движението от Хасково към Кърджали

Изображение 1 от 6
Покажи в галерия

    Две коли катастрофираха по пътя от Хасково към Кърджали. Инцидентът стана около 14 часа днес по главния път от областния град към Конуш.

    Двете коли са пътували една зад друга. Отпред е бил лек автомобил „Хюндай“ с хасковска регистрация, шофиран от жена. Тя отказа да коментира. Зад нея се е движел лек автомобил „Шкода“ с бургаска регистрация, управляван от мъж от Кърджали. Той заяви, че водачката пред него тръгнала да прави забранен обратен завой и последвал удар.

    При сблъсъка няма пострадали хора, но по колите са нанесени материални щети. Движението на коли в района беше временно затруднено.

    Двамата водачи се бяха разбрали да подпишат двустранен протокол, без да уведомяват органите на реда.

    Източник: Haskovo.NET

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Ed Sheeran - Azizam

    Случаен виц

    Сигнали за „мъртви души“ в списъците, оказа се че няма как да бъдат заличени, ако са починали след 9 март

    Човек се ражда свободен, а навсякъде е в окови. - Жан-Жак Русо

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пърленки с риган
    Пърленки с риган

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.