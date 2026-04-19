В Любимец гласуват „като за последно“ – свършиха хартиените бюлетини, активността там стигна 46,76%

    В Любимец гласуват „като за последно“ – в някои секции в общината свършиха хартиените бюлетини, а активността там стигна 46,76%. Това съобщи зам.-председателят на РИК – Хасково Десислава Филипова. 

    От Любимец са поискани и предоставени допълнително хартиени бюлетини – общо 200 за няколко секции. В Хасково на места също са към края си. Когато хартиените бюлетини свършат в някоя секция, се доставят допълнителни от 10% резерв, който се съхранява в Областна администрация – Хасково.

    37.12% достигна избирателната активност към 16 часа в Хасковска област. Правото си на глас са упражнили общо 83 274 избиратели.

    Продължават проблемите с машините в региона. Официално извън строя са 6 машини, а още толкова дават системни грешки и няма да могат да довършат изборния ден. 

    Въпреки недостига на хартиени бюлетини на отделни места, хората преобладаващо предпочитат да гласуват с машини. Особено в най-големите общини от региона – Хасково и Димитровград. 

    „Дори са регистрирани откази за гласуване в секции, които това не може да стане с машина. Избиратели предпочитат да не гласуват, отколкото да използват хартиена бюлетина“, допълни Десислава Филипова.

    Към 16:00 часа са подадени 14 жалби и сигнали, като основно са свързани с поставени агитационни материали и агитация в и извън изборните помещения.

    Подробности във видеото към статията.

    Ето и избирателната активност по общини:

    Източник: Haskovo.NET

    Две села в област Хасково избират кмет
    Коментари в сайта (1)

      Ге
      Герб купува та се скъсва
      18:09, 19 апр 2026
      Отиваме към Русия с бодра стъпка. Радев е над 37 %. Герб и ПП могат до края на деня да станат и равни 14-16%. Вероятно и БСП ще влезе, близо са. Възраждане са вътре.Оная сволач ИТН е 1 пороцент и нещо. Другите са под 4%. Делян дебелия влиза с малко над 7%. Ужас народе. Сега ще видите вие дето не харесвате Европа.
