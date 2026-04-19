В Любимец гласуват „като за последно“ – в някои секции в общината свършиха хартиените бюлетини, а активността там стигна 46,76%. Това съобщи зам.-председателят на РИК – Хасково Десислава Филипова.

От Любимец са поискани и предоставени допълнително хартиени бюлетини – общо 200 за няколко секции. В Хасково на места също са към края си. Когато хартиените бюлетини свършат в някоя секция, се доставят допълнителни от 10% резерв, който се съхранява в Областна администрация – Хасково.

37.12% достигна избирателната активност към 16 часа в Хасковска област. Правото си на глас са упражнили общо 83 274 избиратели.

Продължават проблемите с машините в региона. Официално извън строя са 6 машини, а още толкова дават системни грешки и няма да могат да довършат изборния ден.

Въпреки недостига на хартиени бюлетини на отделни места, хората преобладаващо предпочитат да гласуват с машини. Особено в най-големите общини от региона – Хасково и Димитровград.

„Дори са регистрирани откази за гласуване в секции, които това не може да стане с машина. Избиратели предпочитат да не гласуват, отколкото да използват хартиена бюлетина“, допълни Десислава Филипова.

Към 16:00 часа са подадени 14 жалби и сигнали, като основно са свързани с поставени агитационни материали и агитация в и извън изборните помещения.

Ето и избирателната активност по общини: