Хасково и Димитровград вече получиха изборни книжа и бюлетини, останалите общини във вторник

    Изборните книжа и 198 000 хартиени бюлетини за предстоящите на 19.04.2026 г. избори за народни представители пристигнаха днес в Областна администрация – Хасково.

    Камионът, с който бяха транспортирани, бе разпломбиран от заместник областния управител на Хасково Хасан Бекир. Той е определен със заповед на областния управител Гинка Райчева за ръководител на екипа, сформиран за създаване на организационно-техническата подготовка за провеждането на изборите.

    Изборните книжа и бюлетините бяха приети от представители на Областна администрация – Хасково и РИК – Хасково. Още днес изборните материали ще бъдат разпределени и предоставени на Община Хасково и Община Димитровград, а за останалите общини предаването ще се извърши съгласно утвърден график на 14.04.2026 г. (вторник).

    Всички материали ще бъдат съхранявани в зала „Марица“ и зала „Тракия“ в сградата на Областна администрация – Хасково, която ще бъде запечатана от упълномощени представители на РИК – Хасково. Помещението ще бъде под денонощна охрана от служители на ОД на МВР – Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Трима неадекватни водачи и двама без книжки зад волана заловиха в региона
    Козунаци и яйца за децата в детските гадини в Димитровград
    Иззеха над 600 кг храни без документи от лек автомобил
    Димитровград се готви за поредното издание на конкурса „Златен извор"
    От 27 април до 14 май 2026г. Димитровград ще бъде столица на поезията в България
    Актуални свободни работни места в Димитровград
