Хасково и Димитровград вече получиха изборни книжа и бюлетини, останалите общини във вторник

Изборните книжа и 198 000 хартиени бюлетини за предстоящите на 19.04.2026 г. избори за народни представители пристигнаха днес в Областна администрация – Хасково.



Камионът, с който бяха транспортирани, бе разпломбиран от заместник областния управител на Хасково Хасан Бекир. Той е определен със заповед на областния управител Гинка Райчева за ръководител на екипа, сформиран за създаване на организационно-техническата подготовка за провеждането на изборите.



Изборните книжа и бюлетините бяха приети от представители на Областна администрация – Хасково и РИК – Хасково. Още днес изборните материали ще бъдат разпределени и предоставени на Община Хасково и Община Димитровград, а за останалите общини предаването ще се извърши съгласно утвърден график на 14.04.2026 г. (вторник).



Всички материали ще бъдат съхранявани в зала „Марица“ и зала „Тракия“ в сградата на Областна администрация – Хасково, която ще бъде запечатана от упълномощени представители на РИК – Хасково. Помещението ще бъде под денонощна охрана от служители на ОД на МВР – Хасково.