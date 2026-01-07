Засилват превантивните мерки заради огнище на син език в област Смолян

Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова проведе

заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с констатирано вторично възникнало огнище на болестта Син език, серотип 8, по преживните животни в животновъден обект, намиращ се в землището на Смолян.

Заседанието бе свикано с цел координация на действията между институциите и набелязване на конкретни мерки за недопускане на проникването и разпространението на заболяването на територията на област Хасково.

По време на заседанието бе подчертана необходимостта от засилен

ветеринарномедицински контрол, стриктно спазване на мерките за биосигурност в животновъдните обекти, проследяване на движението на животни и своевременно информиране на собствениците на едри и дребни преживни животни относно клиничната картина на заболяването и начините за предпазване.

Към момента на територията на област Хасково не са установени огнища на

болестта Син език. Областният управител апелира всички животновъди да наблюдават внимателно здравословното състояние на животните си и при съмнение за заболяване и/или повишена смъртност незабавно да уведомяват обслужващия ги ветеринарен лекар или съответната Областна дирекция по безопасност на храните, като своевременно ще издадена заповед от Областният управител за свикване на Общинските епизоотични комисии.