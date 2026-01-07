От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Засилват превантивните мерки заради огнище на син език в област Смолян

Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова проведе
заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с констатирано вторично възникнало огнище на болестта Син език, серотип 8, по преживните животни в животновъден обект, намиращ се в землището на Смолян. 

Заседанието бе свикано с цел координация на действията между институциите и набелязване на конкретни мерки за недопускане на проникването и разпространението на заболяването на територията на област Хасково.

По време на заседанието бе подчертана необходимостта от засилен
ветеринарномедицински контрол, стриктно спазване на мерките за биосигурност в животновъдните обекти, проследяване на движението на животни и своевременно информиране на собствениците на едри и дребни преживни животни относно клиничната картина на заболяването и начините за предпазване.

Към момента на територията на област Хасково не са установени огнища на
болестта Син език. Областният управител апелира всички животновъди да наблюдават внимателно здравословното състояние на животните си и при съмнение за заболяване и/или повишена смъртност незабавно да уведомяват обслужващия ги ветеринарен лекар или съответната Областна дирекция по безопасност на храните, като своевременно ще издадена заповед от Областният управител за свикване на Общинските епизоотични комисии.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Още един температурен рекорд падна - измериха 19,1 градуса на Ивановден
Още един температурен рекорд падна - измериха 19,1 градуса на Ивановден
преди 1 час
Катастрофа пред полицията в Хасково затрудни движението по бул. „България“
Катастрофа пред полицията в Хасково затрудни движението по бул. „България“
преди 4 часа
Поради превключване квартал „Злати дол“ в Симеоновград ще е без вода днес
Поради превключване квартал „Злати дол“ в Симеоновград ще е без вода днес
преди 8 часа
Задържаха младежи за кражба на белгийска овчарка
Задържаха младежи за кражба на белгийска овчарка
преди 8 часа
Пловдивският митрополит Николай благослови Хасково за Ивановден
Пловдивският митрополит Николай благослови Хасково за Ивановден
преди 8 часа
Опашки пред пощите за първите пенсии в евро
Опашки пред пощите за първите пенсии в евро
преди 9 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Bryan Adams - Christmas Time

Случаен виц

Катастрофа пред полицията в Хасково затрудни движението по бул. „България“
Още един температурен рекорд падна - измериха 19,1 градуса на Ивановден

Това, което се подразбира, става още по-ясно като се каже. - Френска поговорка

Последни обяви

Случайна рецепта

Картофени кюфтета с извара
Картофени кюфтета с извара

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини