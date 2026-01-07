От х:

Себахтин Исмаил: Необходима е операция „Чисти ръце“ в съдебната система

    Необходима е спешна операция „Чисти ръце“ в съдебната система на България, за да има истински реформи. Само с работеща съдебна система може да бъде разбит модела „Борисов-Пеевски“ и България да стане нормална европейска държава.

    Това заяви във видео интервю за Haskovo.net бизнесменът Себахтин Исмаил. Както вече писахме, той е основател на ново гражданско движение, което ще се бори за разчупването на етническия модел и за край на корумпираното управление в България.

    „Родината ни не може да стане нормална европейска страна ако няма прозрачно, работещо и независимо правосъдие. За това е необходима спешна проверка на имотното състояние на всички прокурори и съдии. Тези, които не могат да докажат парите и имотите си с какъв произход са - трябва да бъдат сменени. Има достатъчно кадърни и квалифицирани юристи в България.

    Разбиването на етническото разделение минава през образованието. Децата ни умишлено израстват без да знаят добре български език. На този порочен модел трябва да се сложи край“, каза още Исмаил.

    Според него, в Хасково влиянието на Делян Пеевски над мюсюлманите е силно разклатено. 

    „Борисов и Радев носят пряка вина за това, че не промениха нищо за турското малцинство. „Борисов управлява 15 години, а Радев имаше 7 поредни служебни негови правителства. Не видяхме нито един мюсюлманин министър, зам.-министър или областен управител. Нито един началник на държавна агенция или голямо държавно предприятие. Нито един! Ако Борисов или Радев бяха вкарали хора с турски имена във властта, Пеевски нямаше да бъде толкова силен днес“, убеден е Исмаил.

    Божидар Събев

    С кои партии ще преговаря и кога ще бъде регистрирано новото политическо движение, каква е тяхната платформа, каква е спорд него актуалната политическа ситуация в България и Хасковска област – вижте във видео интервюто със Себахтин Исмаил.

    Източник: Haskovo.NET

