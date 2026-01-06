От х:

Календар

Себахтин Исмаил оглавява национално политическо движение, все още нямат избрано име

„Създавам ново гражданско движение, което ще се бори за промяна на статуквото, за разчупване на порочния и корумпиран модел на упражняването на властта в България и реален край на политическото разделение на етническа основа. Движението ще бъде национално, във всички области на България, като активно ще работим и с българите, които работят зад граница – независимо дали в съседна Турция, в Германия или други страни“. Това каза пред Haskovo.net Себахтин Исмаил, собственик на един от най-големите превозвачи в България „Арда Тур“.

Себахтин Исмаил беше един от ораторите на протестния антиправителствен митинг в Хасково и отявлен опозиционер на „Новото начало“ на Делян Пеевски. Дни преди това синът му, който беше председател на групата на общинските съветници на ДПС-Ново начало в Хасково напусна общинския съвет и партията на Делян Пеевски.

„Ще участваме в бъдещите парламентарни групи, като партньор на някоя от утвърдените партии. Ще имаме свои представители в листите им. Потенциални партньори са „Продължаваме промяната“ и „Величие“. Отношенията ни с ПП ще зависят много от това каква позиция ще заемат те спрямо президента Румен Радев. Ако смятат да управляват България с него – това ще ни отдалечи много“, каза още Себахтин Исмаил.

Гражданското движение все още няма име. „Имаме работни варианти, но няма смисъл да ги казвам, защото така или иначе още нищо не е уточнено“, допълни собственикът на „Арда Тур“.

Формацията му е вече реална, има хора и подкрепа в цялата страна. „Искам да кажа на всички онези, които смятаха, че целта ми е да влезна в листата на ПП в Хасково и да стана депутат са се объркали много. Целта не ми е няколко депутатски места – тя е много по-висока. Промяна в България и край на етническото разделение. Гордея се, че сред моите привърженици съотношението на хора с български и турски имена е 60 на 40. Мафията и статуквото вече са уплашени от нас. Аз не съм алчен за пари. Бизнесът ми е чист и прозрачен. Знам, че цялата държавна машина ще бъде впрегната да работи срещу мен, но аз съм готов на тази битка“, каза още Себахтин Исмаил.

