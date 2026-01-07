Ветровито, облачно и топло за сезона

Жълт код за силен вятър е издаденза всички 11 общини от Хасковска област. Поривите ще бъдат между 20 и 24 км в час. Ще бъде облачно и топло, на места са възможни кратки валежи от дъжд. Времето остава топло за сезона - очакваните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса.

В четвъртък, с преминаване на студен атмосферен фронт, вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще бъде облачно, валежите ще продължат, а с понижението на температурите в по-голямата част от страната дъждът ще премине в сняг. Температурите ще останат почти без денонощен ход - от минус 1° - минус 2° в северозападните до 13°-14° в югоизточните райони.

През нощта срещу петък валежите бързо ще спрат, а облачността ще се разкъса, в петък и ще намалее до предимно слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, а максималните - между 2° и 7°.