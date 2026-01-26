От х:

Учредиха гражданското движение „Единни заедно можем“

„Единни заедно можем“ ще бъде името на националното гражданско движение на Себахтин Исмаил. „Движението е национално, във всички области на България, като активно ще работим и с българите, които работят зад граница – независимо дали в съседна Турция, в Германия или други страни“, каза пред Haskovo.net Себахтин Исмаил. Затова и учредителното събрание се е състояло в София миналата събота. 

„В процедура по регистрация сме. Подали сме всички необходими документи. Обичайната практика в България е такива регистрации да стават до три дни“, допълни Исмаил. Движението няма да става политическа партия, но ще участва в политиката като негови представители се включат в листите на други партии. Целта на новата формация е разграждане на етническия модел от годините след 1990, интеграция на българските мюсюлмани и разрушаване на корупционния модел на управление в България.

Източник: Haskovo.NET

