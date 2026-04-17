Петокласници от ОУ „Христо Смирненски“ превърнаха урока по математика в телевизионно шоу на мечтаните професии

    Петокласниците от ОУ „Христо Смирненски“ в Хасково превърнаха класната стая в истинска сцена на вдъхновение, знание и творчество по време на открития STEAM урок „Като две капки вода – Моята мечтана професия“. Математика, талант и вдъхновение се съчетаха в едно, докато учениците представяха мечтаните професии чрез вълнуващи имитации.

    Събитието, организирано като своеобразен карнавал на професиите, съчета актьорска игра, въображение и практически задачи, чрез които учениците показаха как математиката присъства във всяка професия – от лекар и инженер до готвач и пилот.

    Подобно на популярното телевизионно шоу, под ръководството на своя учител по математика – Таня Манолова, децата се превъплътиха в различни професии и представиха кратки артистични сценки. В тях, чрез задачи и изчисления, те демонстрираха колко важна е математиката в реалния живот.

    Сред най-впечатляващите превъплъщения бяха бъдещ ветеринарен лекар, който изчислява точни дози лекарства за своите пациенти, инженер-химик, работещ с разтвори и концентрации, полицай, който пресмята времето за залавяне на нарушител, както и сладкар и готвач, доказващи, че вкусната храна също изисква точност, мярка и прецизност. Особено силни аплодисменти заслужи танцовото изпълнение на бъдещата стюардеса.

    Под вещото ръководство на своя преподавател учениците решаваха реални практически задачи, като изчисляваха проценти, скорости, обеми и пропорции. Така те доказаха, че математиката не е просто учебен предмет, а ценен инструмент в ежедневието и бъдещата професионална реализация.

    По думите на организаторите, целта на урока е била децата да разберат колко тясно е свързана математиката с реалния живот и с избора на бъдеща професия. „Искам децата не просто да учат математика, а да я виждат, да я използват и да я преживяват“, сподели Таня Манолова.

    Гости на STEAM урока бяха Гергана Генова – старши експерт по математика в РУО–Хасково, директорът на ОУ „Христо Смирненски“ Силвия Траилова, млади учители по математика от града, както и родители.

    Събитието премина в атмосфера на усмивки, аплодисменти и артистично вдъхновение. С този иновативен подход учениците не само затвърдиха знанията си, но и направиха важна крачка към осъзнаване на своите мечти и бъдещи професии.

    Откритият урок още веднъж доказа, че стереотипите в обучението по математика могат успешно да бъдат разчупени. В рамките на този вълнуващ и занимателен час всички присъстващи се убедиха, че математиката е полезна, красива и вечна наука, която не съществува изолирано, а взаимодейства с други учебни предмети и с реалния живот. Вдъхновени и удовлетворени от преживяното, участниците си пожелаха повече уроци като този.

    Източник: Haskovo.NET

    Полицията задържа двама младежи за кражби в Хасково и Димитровград
