В ОУ „Христо Смирненски“ показаха клубните си дейности в пъстър празник

С пъстър празник на открито, изпълнен с моного песни, танци и представления, учениците от ОУ „Христо Смирненски“ показаха на бъдещите първокласници клубните си дейности. В парка на площад „Лебеда“ дойдоха много от бъдещите ученици в първи клас и техните родители. В училището има 18 различни клуба.

Дните на отворените врати в училищата се налага все повече като една добра традиция. Целта е бъдещите първокласници да се запознаят с по-големите ученици и бъдещите си учители. Така значително се съкращава периода на асаптация на децата с новата обстанавока в училище.

