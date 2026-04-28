От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

18 °C

Отворена е електронна система за прием на деца в детските градини в Община Хасково

Системата за централно електронно класиране за прием на деца в детските градини в Община Хасково е отворена от днес, 28 април 2026 г., съобщиха от местната администрация.

Заявления за прием в детска градина се подават само по електронен път. Крайният срок е 29 май 2026 г. По-ранната дата на подаване на заявление не дава предимство при класирането.

Класирането ще бъде обявено на 2 юни 2026 г. – ТУК.

В системата са разработени два отделни модула:

Модул „яслени групи“ за прием на децата в яслена възраст;

Модул „детски градини“ – за прием в първа, втора, трета и четвърта група.

За улеснение на родителите е публикуван и график на дейностите за прием в яслените и градински групи за 2026 година. Налична е и актуална информация за свободните места – ТУК.

Електронната система цели да направи процеса на прием в общинските детски градини по-прозрачен и удобен за всички родители. Препоръчваме Ви да се запознаете предварително с указанията за ползване на системата.

При възникнали въпроси или необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете с Община Хасково: Йорданка Иванова – началник отдел ОКМДС – тел.: 038 603-341, Милена Монева – ст. експерт „Детски градини“ – тел.: 038 603-434.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Последни обяви

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.