Отворена е електронна система за прием на деца в детските градини в Община Хасково

Системата за централно електронно класиране за прием на деца в детските градини в Община Хасково е отворена от днес, 28 април 2026 г., съобщиха от местната администрация.

Заявления за прием в детска градина се подават само по електронен път. Крайният срок е 29 май 2026 г. По-ранната дата на подаване на заявление не дава предимство при класирането.

Класирането ще бъде обявено на 2 юни 2026 г. – ТУК.

В системата са разработени два отделни модула:

Модул „яслени групи“ за прием на децата в яслена възраст;

Модул „детски градини“ – за прием в първа, втора, трета и четвърта група.

За улеснение на родителите е публикуван и график на дейностите за прием в яслените и градински групи за 2026 година. Налична е и актуална информация за свободните места – ТУК.

Електронната система цели да направи процеса на прием в общинските детски градини по-прозрачен и удобен за всички родители. Препоръчваме Ви да се запознаете предварително с указанията за ползване на системата.

При възникнали въпроси или необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете с Община Хасково: Йорданка Иванова – началник отдел ОКМДС – тел.: 038 603-341, Милена Монева – ст. експерт „Детски градини“ – тел.: 038 603-434.