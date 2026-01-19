ОУ „Христо Смирненски“ минава на онлайн обучение заради повреда в отоплителната инсталация

ОУ „Христо Смирненски“ в Хасково минава на онлайн обучение. Причината е повреда в отоплителната инсталация. Аварията се е получила преди обяд днес.

„Часовете до обяд преминаха нормално. Следобедните занимания от целодневна организация бяха с намалени часове, защото имаме такова право“, каза директорът Силвия Траилова. Тя поясни, че децата не са били на студено, но някои от родители предпочели да си ги прибират преждевременно.

От своя страна тя е уведомила Регионалното управление на образованието за създалата се ситуация, която изисква спешен ремонт на отоплителната система.

В тази връзка от училището са предвидили онлайн обучение за два дни – на 20 и 21 януари. За промяната в начина на обучение е изпратен доклад до министъра на образованието и науката. Очаква се да той да издаде заповед, каза началникът на РУО-Хасково Силвия Касабова.

Относно заболяваемостта от грип и ОРЗ в Хасковска област се наблюдава лек спад за последната седмица. Новозаболелите в региона са 114, като заболяваемостта е 180.07 на 10 000 души. За сравнение през предходния период болните бяха 112, а заболяваемостта беше 191.12 на 10 000. За обявяване на грипна епидемия в Хасковска област е необходимо достигане на заболяваемост от 283.41 на 10 000 души.

Средно в училищата в областта отсъстват 10% от децата и 2% от учителите.