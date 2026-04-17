Задържаха пратка с над 2100 фалшиви тонер касети

Митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ задържаха 2192 фалшиви тонер касети при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

Фалшивите тонер касети са открити при митническа проверка на влекач с полуремарке с турска регистрация на 09.04.2026 г. Шофьорът – турски гражданин, представя документи за превозваната групажна стока от Турция за Германия. След централизиран рисков анализ товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение. При последвалия физически контрол, сред декларираната стока в 139 колета, са открити 1110 тонер касети, всички със словно и фигуративно изображение на световноизвестна марка. В хода на контролните действия са открити още 1082 недекларирани тонер касети, за което е съставен акт на шофьора за административно нарушение по Закона за митниците.

Стоката е задържана. В изпълнение на Европейски регламент относно защита на интелектуалната собственост за случая е уведомен правопритежателя на съответната марка, който е потвърдил, че установените тонер касети са фалшиви.

През изминалата 2025 година митническите служители на „Капитан Андреево“ са задържали 8285 фалшиви тонер касети и 32 190 опаковки за тях.

Източник: Haskovo.NET

17 110 души от Хасковска област подадоха данъчни декларации
17 110 души от Хасковска област подадоха данъчни декларации
преди 1 час
Петокласници от ОУ „Христо Смирненски“ превърнаха урока по математика в телевизионно шоу на мечтаните професии
Полицията задържа двама младежи за кражби в Хасково и Димитровград
Полицията в Хасково влезе в заложни къщи и бързи кредити при спецоперация в областта
Повече слънце и малко облаци над Хасковско днес
„Димитровград“ е № 1 на шампионата за деца в Самоков
