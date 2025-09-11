Над 1400 фалшиви тонер касети и кутии са задържани при проверка на тир

1436 фалшиви тонер касети и кутии за тях са задържани при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция през ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Товарна композиция от влекач с полуремарке с турска регистрация, управлявана от турски гражданин, пристига на пункта на 27.08.2025 г. Шофьорът – турски гражданин, представя документи за превозваната стока – тонер касети и пластмасови изделия, от Турция за Австрия. След анализ на риска товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка, при която се установява, че стоката отговаря на декларираното по документи, но част от нея – 936 тонер касети и 500 картонени кутии за тонер касети, са със словни и фигуративни изображения на световноизвестни марки.

Стоката е задържана в изпълнение на Европейски регламент относно защита на интелектуалната собственост. За случая са уведомени притежателите на съответните марки, които са потвърдили, че установените тонер касети и картонени кутии са фалшиви.