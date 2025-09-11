От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

33 °C

Задържаха 38-годишен, издирван за 9 кражби и опит за кражба в Германия

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    38-годишният тунизийски гражданин Исмаил Зиед, издирван за 9 кражби и опит за кражба в Германия, ще остане за постоянно в ареста. Това реши днес Окръжен съд – Хасково.

    Мъжът е бил обявен за международно издирване от германските власти въз основа на Европейска заповед за арест, за престъпленията, извършени в периода 4 юни – 31 юли 2018 г. в Берлин. Зиед е бил задържан на ГКПП „Капитан Андреево“ при влизане от Турция в България.

    Според съда в Хасково, не съществува опасност той да извърши престъпление в България, но има опасност да се укрие и да попречи на наказателно производство, водено в молещата страна, тъй като за извършеното от него деяние се предвижда едно сравнително високо наказание по наказателния кодекс на Германия, а именно – от 1 до 10 г. затвор. Освен това, Зиед е чужд гражданин, няма никаква връзка с нашата страна, не е известно да има роднини и близки тук, нито пък източници на материални доходи или място, където да отседне.

    Имайки предвид тези обстоятелства съдът счете, че за да бъде осигурено участието му в същинското екстрадиционно производство, единствената възможна мярка за неотклонение, която следва да бъде взета за него, е „задържане под стража“.

    Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 18.09.2025 г. от 10.00 ч.

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Васил Тенев представя 30 абстрактни творби в „Настроения“
    Васил Тенев представя 30 абстрактни творби в „Настроения“
    преди 59 минути
    Над 1400 фалшиви тонер касети и кутии са задържани при проверка на тир
    Над 1400 фалшиви тонер касети и кутии са задържани при проверка на тир
    преди 2 часа
    Митрю Габров празнува 100-годишен юбилей
    Митрю Габров празнува 100-годишен юбилей
    преди 3 часа
    Световна корпорация преговаря за алероновото брашно с мелничар №1 в света – Златко Пилев от Конуш
    Световна корпорация преговаря за алероновото брашно с мелничар №1 в света – Златко Пилев от Конуш
    преди 4 часа
    88 първокласници ще посрещне ОУ „Св. Климент Охридски“
    88 първокласници ще посрещне ОУ „Св. Климент Охридски“
    преди 4 часа
    Пожарникари и доброволци с демонстративна евакуация на деца в ДГ „Пинокио“ в Хасково
    Пожарникари и доброволци с демонстративна евакуация на деца в ДГ „Пинокио“ в Хасково
    преди 6 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Тоталният контрол на централизираните дигитални валути

    Случаен виц

    Над 1400 фалшиви тонер касети и кутии са задържани при проверка на тир

    Ако животните имаха разум, те също биха вършили глупости като хората. - Чудомир

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Бели курабиедес
    Бели курабиедес

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини