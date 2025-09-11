Задържаха 38-годишен, издирван за 9 кражби и опит за кражба в Германия

38-годишният тунизийски гражданин Исмаил Зиед, издирван за 9 кражби и опит за кражба в Германия, ще остане за постоянно в ареста. Това реши днес Окръжен съд – Хасково.

Мъжът е бил обявен за международно издирване от германските власти въз основа на Европейска заповед за арест, за престъпленията, извършени в периода 4 юни – 31 юли 2018 г. в Берлин. Зиед е бил задържан на ГКПП „Капитан Андреево“ при влизане от Турция в България.

Според съда в Хасково, не съществува опасност той да извърши престъпление в България, но има опасност да се укрие и да попречи на наказателно производство, водено в молещата страна, тъй като за извършеното от него деяние се предвижда едно сравнително високо наказание по наказателния кодекс на Германия, а именно – от 1 до 10 г. затвор. Освен това, Зиед е чужд гражданин, няма никаква връзка с нашата страна, не е известно да има роднини и близки тук, нито пък източници на материални доходи или място, където да отседне.

Имайки предвид тези обстоятелства съдът счете, че за да бъде осигурено участието му в същинското екстрадиционно производство, единствената възможна мярка за неотклонение, която следва да бъде взета за него, е „задържане под стража“.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 18.09.2025 г. от 10.00 ч.