От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Три деца и мъж са задържани за кражби на козметика и пари в Хасково

Три деца и мъж са задържани за кражби в Хасково, съобщиха от полицията.

Момче на 11 г. и момичета на 15 г. и 13 г. са признали пред полицаите, че са извършили кражба на козметични продукти от хипермаркет в града. Те напъхали в якетата си с козметика за около 460 лева, която след залавянето си предали с протокол на служителите.

В ареста на управлението е задържан и мъж на 37 г., откраднал от дамската чанта на своя съгражданка сумата от 180 лева. Мъжът също направил признания за стореното пред полицаите.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Ветерани и ученици отпразнуваха заедно Деня на ВВС на България
Ветерани и ученици отпразнуваха заедно Деня на ВВС на България
преди 1 час
Разкриха нови уникални златни накити и други артефакти край с. Капитан Петко войвода
Разкриха нови уникални златни накити и други артефакти край с. Капитан Петко войвода
преди 2 часа
Ще ремонтират две училища, две детски градини, МБАЛ-Хасково и Филиала на ТУ
Ще ремонтират две училища, две детски градини, МБАЛ-Хасково и Филиала на ТУ
преди 3 часа
Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ на сцената на Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“
Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ на сцената на Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“
преди 4 часа
Двама са задържани с дрога в Хасково, заловиха и пиян водач
Двама са задържани с дрога в Хасково, заловиха и пиян водач
преди 4 часа
Близо 3000 стоки ментета иззеха полицаи и митничари от камион
Близо 3000 стоки ментета иззеха полицаи и митничари от камион
преди 5 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Любо Киров, Жени Лечева & Иван Лечев - Пак с теб

Случаен виц

Предимно облачно и слаб дъжд на места в четвъртък
Разкриха нови уникални златни накити и други артефакти край с. Капитан Петко войвода

Ако смяташ, че не можем да променим света, това означава че ти няма да си от хората, които ще го направим. - Жак Фреско

Последни обяви

Случайна рецепта

Здравословна зеленчукова супа
Здравословна зеленчукова супа

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини