Три деца и мъж са задържани за кражби на козметика и пари в Хасково

Три деца и мъж са задържани за кражби в Хасково, съобщиха от полицията.

Момче на 11 г. и момичета на 15 г. и 13 г. са признали пред полицаите, че са извършили кражба на козметични продукти от хипермаркет в града. Те напъхали в якетата си с козметика за около 460 лева, която след залавянето си предали с протокол на служителите.

В ареста на управлението е задържан и мъж на 37 г., откраднал от дамската чанта на своя съгражданка сумата от 180 лева. Мъжът също направил признания за стореното пред полицаите.