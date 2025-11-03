Задържаха криминално проявен за кражба от автосервиз

47-годишен криминално проявен мъж е задържан за кражба от автосервиз в Харманли, съобщиха от полицията.

На 01.11.2025 г., в 08:41 ч., сигнал за деянието подал 47-годишният стопанин на обекта. Той установил, че са задигнати два уреда за диагностика, инструменти, ъглошлайф и бустер за подаване на ток.

В резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия е установен извършителят на деянието, а именно 47-годишният криминално проявен мъж от Харманли.

Всички откраднати вещи са установени и предадени. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.