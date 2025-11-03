От х:

Задържаха криминално проявен за кражба от автосервиз

47-годишен криминално проявен мъж е задържан за кражба от автосервиз в Харманли, съобщиха от полицията.

На 01.11.2025 г., в 08:41 ч., сигнал за деянието подал 47-годишният стопанин на обекта. Той установил, че са задигнати два уреда за диагностика, инструменти, ъглошлайф и бустер за подаване на ток.

В резултат на проведени оперативно-издирвателни мероприятия е установен извършителят на деянието, а именно 47-годишният криминално проявен мъж от Харманли.

Всички откраднати вещи са установени и предадени. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци на пл. "Спартак" в Хасково на 14 ноември
Хасково е домакин на първи кръг от шампионата по хандбал за юноши
Стартираха мачовете от футболния турнир за деца “Goalside Cup”
Административният съд отмени решението за отстраняването на Мехмед Лятиф като председател на ОбС
Арестуваха заради наркотици 31-годишна жена с криминално досие
13-годишен с мотопед пострада при челен удар в кола
