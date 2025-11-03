От х:

Арестуваха заради наркотици 31-годишна жена с криминално досие

Два грама кристално вещество са открити в 31-годишна жена от село Лозен и 35-годишен мъж от Любимец при проверка в неделя. Около 11:45 часа служители от Свиленград са извършили проверка в помещение на паркинг в село Капитан Андреево, недалеч от граничния пункт със същото име. 

При проверката е открита метална кутия, съдържаща два полиетиленови плика и една станиолова сгъвка. В тях е имало общо 2 грама бяло кристалообразно вещество. Дрогата е предадена с протокол от жената, която е задържана до 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

Безплатният паркинг до Неделен пазар става платен чрез иновативна система
Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
Паркингът под хижа Студенец пак остава неизползваем?
Жители на бул. „Васил Левски“ недоволстват срещу застрояване на паркинг
Около 300 хиляди души в България експериментират със синтетична дрога
Каква е съвременната жена?
Кучета-полицаи разкриват пласьорите на дрога в Смолян
Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци на пл. "Спартак" в Хасково на 14 ноември
Хасково е домакин на първи кръг от шампионата по хандбал за юноши
Стартираха мачовете от футболния турнир за деца “Goalside Cup”
Административният съд отмени решението за отстраняването на Мехмед Лятиф като председател на ОбС
Задържаха криминално проявен за кражба от автосервиз
13-годишен с мотопед пострада при челен удар в кола
