Арестуваха заради наркотици 31-годишна жена с криминално досие

Два грама кристално вещество са открити в 31-годишна жена от село Лозен и 35-годишен мъж от Любимец при проверка в неделя. Около 11:45 часа служители от Свиленград са извършили проверка в помещение на паркинг в село Капитан Андреево, недалеч от граничния пункт със същото име.

При проверката е открита метална кутия, съдържаща два полиетиленови плика и една станиолова сгъвка. В тях е имало общо 2 грама бяло кристалообразно вещество. Дрогата е предадена с протокол от жената, която е задържана до 24 часа.