Хванаха двама с дрога в кола със сменен номер

Двама са задържани за държане на дрога в Симеоновград, съобщиха от МВР. Тази нощ в 00,15 часа автопатрул е спрял за проверка лек автомобил „БМВ“, шофиран от неправоспособен свиленградчанин.

В колата с него е пътувала 21-годишна от Симеоновград. В хода на контрола полицаите са установили, че колата е с поставени регистрационни табели, отговарящи на друго МПС. Намерено е и пликче с бяло кристално вещество с тегло 2 грама и друго – със суха зелена листна маса със същия грамаж. Иззети са и 2 лули за пушене и електронна везна. Водачът, който е на 27 години е отказал да бъде тестван за алкохол и дрога и да даде кръвни изследвания.

Двамата са задържани до 24 часа по образуваното досъдебно производство. „Компания“ в ареста им е правил и 29-годишен симеоновградчанин. При проверка тази нощ в него е открита цигара с 4 грама листна маса с мирис на марихуана.