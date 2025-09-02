„Мерцедес“ блъсна 83-годишен пешеходец на заден ход

Сигнал за пострадал пешеходец са подали вчера от спешното отделение в хасковската болница, съобщиха от полицията. На място са изпратени полицейски служители, които установили, че вчера в 9,10 часа в жк „Орфей“, 68-годишен с Мерцедес“ при движение на заден ход е ударил пешеходец на 83 години.

Водачът е транспортирал пострадалия до болницата, който е настанен за лечение, без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.

Още един инцидент е регистриран в областния град вчера. В 16,20 часа по булевард „България“ се е движил 53-годишен с индивидуално електрическо превозно средство. Той е загубил управлението му и е паднал на платното. Настанен е за лечение в болницата, без опасност за живота.