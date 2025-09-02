От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

„Мерцедес“ блъсна 83-годишен пешеходец на заден ход

Сигнал за пострадал пешеходец са подали вчера от спешното отделение в хасковската болница, съобщиха от полицията. На място са изпратени полицейски служители, които установили, че вчера в 9,10 часа в жк „Орфей“, 68-годишен с Мерцедес“ при движение на заден ход е ударил пешеходец на 83 години.

Водачът е транспортирал пострадалия до болницата, който е настанен за лечение, без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.

Още един инцидент е регистриран в областния град вчера. В 16,20 часа по булевард „България“ се е движил 53-годишен с индивидуално електрическо превозно средство. Той е загубил управлението му и е паднал на платното. Настанен е за лечение в болницата, без опасност за живота.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Хасково отпразнува Деня на независимостта
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Сесия на общински съвет Хасково
Хасково е красив град.
Хасково е красив град.
Хасково и Аида от високо.
Хасково и Аида от високо.
ГЕРБ-Хасково поиска оставката на Беливанов
ГЕРБ-Хасково поиска оставката на Беливанов

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Млади дарования превърнаха центъра на Хасково в пъстро ателие
Млади дарования превърнаха центъра на Хасково в пъстро ателие
преди 46 минути
Задържаха 20-годишен от Кърджалийско, карал без книжка
Задържаха 20-годишен от Кърджалийско, карал без книжка
преди 1 час
Хванаха двама с дрога в кола със сменен номер
Хванаха двама с дрога в кола със сменен номер
преди 1 час
Слънчево през целия ден, с умерен вятър
Слънчево през целия ден, с умерен вятър
преди 3 часа
Лятното автокино в Хасково привлече много деца и младежи
Лятното автокино в Хасково привлече много деца и младежи
преди 13 часа
Откриха изложбата с творби от Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“
Откриха изложбата с творби от Националния пленер по живопис „Хасково – цветна палитра“
преди 16 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Daniel Verstappen & Nina Nikolina - RAYNA

Случаен виц

Хванаха двама с дрога в кола със сменен номер
Задържаха 20-годишен от Кърджалийско, карал без книжка

Нищо не допринася толкова за спокойствието ви, колкото липсата на мнение за всичко. - Стоян Миленков

Последни обяви

Случайна рецепта

Торта Рафаело
Торта Рафаело

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини