21 °C

Слънчево през целия ден, с умерен вятър

Слънчево ще бъде през целия ден над Хасковска област. Ще духа умерен, на моменти силен вятър, като отделни пориви ще достигнат 21 км в час.

В сряда и четвъртък през страната ще премине атмосферно смущение. Ще има временни увеличения на облачността, през първия ден след обяд и до полунощ главно над Западна България, а през втория – в отделни райони и на изток. Ще има валежи, придружени с гръмотевици; по-интензивни явления са възможни в Югозападна България.

Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната - от североизток, там временно ще се усили до умерен. В сряда температурите ще останат високи – дневните над 30°, в низините до около 35°, в четвъртък ще се понижат с 3-4 градуса.

Източник: Haskovo.NET

