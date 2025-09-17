От х:

Задържаха хасковлия с два вида наркотик в Жинзифово

С два вида наркотик хасковлия е задържан от полицаи в РУ-Кърджали. Около 23:30 часа на 16 септември служители на реда извършили проверка на 26-годишен на автобусна спирка в село Жинзифово. Открити са две пликчета – с бяло прахообразно вещество и със суха листна маса. При направени тестове веществата реагирали съответно на метаамфетамин и марихуана. Наркотиците са иззети, притежателят им е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР в РУ-Кърджали. Образувано е досъдебно производство за незаконно притежание на високорискова дрога.

Полицейски служители са установили 18-годишен, откраднал портмоне, забравено пред хранителен магазин в Кърджали. 17-годишната собственичка се върнала да потърси портмонето, в което имало малка сума пари, лична и дебитна карта, но от него нямало следа. Полицаи от РУ-Кърджали за около час установили извършителя, който е задържан в управлението. Част от откраднатите вещи са намерени. Проверката по случая е за кражба и се извършва от сектор „Криминална полиция“.

Това съобщиха от Регионалния пресцентър на МВР-Кърджали.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Още новини от Хасково

Момичета на 13 и 15 г. са сред пострадалите при катастрофата с обърната по таван кола край Хасково
Момичета на 13 и 15 г. са сред пострадалите при катастрофата с обърната по таван кола край Хасково
преди 1 час
Камбанарията в парк „Ямача“ светва в зелено в подкрепа на борещите се с митохондриални заболявания
Камбанарията в парк „Ямача“ светва в зелено в подкрепа на борещите се с митохондриални заболявания
преди 2 часа
Пътничка задигна мобилния телефон на таксиметров шофьор
Пътничка задигна мобилния телефон на таксиметров шофьор
преди 2 часа
Още един е задържан за стрелбата в Спортното училище в Хасково
Още един е задържан за стрелбата в Спортното училище в Хасково
преди 3 часа
Жълт код за вятър в сряда в Хасковско
Жълт код за вятър в сряда в Хасковско
преди 4 часа
Трима пострадаха при обръщане на кола по таван край Хасково
Трима пострадаха при обръщане на кола по таван край Хасково
преди 18 часа

