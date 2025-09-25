Хванаха шестима за кражби на агнета, алкохол и мобилни телефони

Шестима души са хванати през изминалото денонощие за кражби в Хасково и Димитровград, съобщиха от полицията.

Мъж е заловен за извършени две кражби в Хасково. 29-годишен от областния град в рамките на един ден откраднал алкохол на стойност над 280 лева. При първата си акция през деня задигнал 3 бутилки високоградусов алкохол, които не заплатил в хипермаркет в града. В 18 часа той отново посетил магазина и направил същата „покупка“. Тогава обаче бил хванат и признал пред полицаите за стореното от него. Хасковлията, познат на органите на реда след самопризнание, възстановил сумата на откраднатото в размер на 282 лв.

Вчера в управлението в областния град са разпитани и двама младежи на 18 г. и 25 г. за кражби на мобилни телефони. Първият признал, че откраднал телефон, оставен в магазин в село Криво поле, а вторият – за оставен от собственика си телефон в парк в Хасково. И двамата са върнали откраднатите вещи.

В РУ Димитровград са били доведени трима мъже за кражба. Пред служителите те признали, че откраднали 3 агнета от техен съгражданин. С протокол животните са върнати на собственика им.