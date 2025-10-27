От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Задържаха познайник на полицията при опит за кражба от кола в „Кенана“

Познайник на полицията е задържан при опит за кражба в Хасково, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 24-ти в полунощ е подаден сигнал в управлението за непознат мъж, обхождащ и наблюдаващ паркирани автомобили във вилна зона „Кенана“. Създадена е организация от служителите с цел локализиране и извършване на проверка на непознатия. Криминалистите са го намерили на улица „Теменуга“, приближаващ се до паркирана кола, с фенерче и чук, наподобяващ такъв за аварийно чупене на стъкла. При вида на полицаите той е побягнал, но незабавно е заловен и задържан.

Установено е, че е познат на органите на реда с подобните си прояви мъж на 47 г. от града. При обиск в него са открити авариен чук за чупене на стъкла, 2 фенера, джобен нож, пинсети и празни чанти, за които не дава смислени обяснения за наличието им в него.

По автомобила няма нанесени щети. Мярката му на задържане е била до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Две отборни купи и златни медали за „Виолена“ от Държавно първенство и Национален турнир в Пловдив
Две отборни купи и златни медали за „Виолена“ от Държавно първенство и Национален турнир в Пловдив
преди 40 минути
Арестуваха трима дрогирани водачи за ден
Арестуваха трима дрогирани водачи за ден
преди 1 час
Пътничка в автобус пострада при катастрофа в Хасково, възрастен водач блъсна пешеходец
Пътничка в автобус пострада при катастрофа в Хасково, възрастен водач блъсна пешеходец
преди 1 час
Организират благотворителен базар „Подай ръка на Христо“ в Хасково
Организират благотворителен базар „Подай ръка на Христо“ в Хасково
преди 1 час
Оранжев код за валежи в понеделник в Хасковска област
Оранжев код за валежи в понеделник в Хасковска област
преди 2 часа
Баскетболистите на „Хасково“ с първа загуба за сезона
Баскетболистите на „Хасково“ с първа загуба за сезона
преди 14 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Волева - Фрийкшоу / Voleva- Freakshow

Случаен виц

Пътничка в автобус пострада при катастрофа в Хасково, възрастен водач блъсна пешеходец
Арестуваха трима дрогирани водачи за ден

Илюзиите, както и зъбите се губят с възрастта. -Сидни Смит

Последни обяви

Случайна рецепта

Пиле в сметана
Пиле в сметана

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини