Задържаха познайник на полицията при опит за кражба от кола в „Кенана“

Познайник на полицията е задържан при опит за кражба в Хасково, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 24-ти в полунощ е подаден сигнал в управлението за непознат мъж, обхождащ и наблюдаващ паркирани автомобили във вилна зона „Кенана“. Създадена е организация от служителите с цел локализиране и извършване на проверка на непознатия. Криминалистите са го намерили на улица „Теменуга“, приближаващ се до паркирана кола, с фенерче и чук, наподобяващ такъв за аварийно чупене на стъкла. При вида на полицаите той е побягнал, но незабавно е заловен и задържан.

Установено е, че е познат на органите на реда с подобните си прояви мъж на 47 г. от града. При обиск в него са открити авариен чук за чупене на стъкла, 2 фенера, джобен нож, пинсети и празни чанти, за които не дава смислени обяснения за наличието им в него.

По автомобила няма нанесени щети. Мярката му на задържане е била до 24 часа по образуваното досъдебно производство.