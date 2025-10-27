Арестуваха трима дрогирани водачи за ден

Трима дрогирани водачи са задържани на 24-ти октомври в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Двама от тях са арестувани в управлението в областния град. Задържани са двама водачи – 41-годишна от Пазарджик и 19-годишен от село Узунджово. Пътните полицаи са установили, че и двамата шофират колите си в града след употреба на дрога. Пробата на жената е реагирала на метамфетамин, а тази на младежа – на канабис.

Също с канабис в ареста на РУ Свиленград се е озовал турски водач на товарно „Волво“, проверен на ГКПП „Капитан Андреево“. Мъжът на 32-години също е задържан до 24 часа след теста му с техническо средство.