От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Арестуваха трима дрогирани водачи за ден

Трима дрогирани водачи са задържани на 24-ти октомври в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Двама от тях са арестувани в управлението в областния град. Задържани са двама водачи – 41-годишна от Пазарджик и 19-годишен от село Узунджово. Пътните полицаи са установили, че и двамата шофират колите си в града след употреба на дрога. Пробата на жената е реагирала на метамфетамин, а тази на младежа – на канабис.

Също с канабис в ареста на РУ Свиленград се е озовал турски водач на товарно „Волво“, проверен на ГКПП „Капитан Андреево“. Мъжът на 32-години също е задържан до 24 часа след теста му с техническо средство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Две отборни купи и златни медали за „Виолена“ от Държавно първенство и Национален турнир в Пловдив
Две отборни купи и златни медали за „Виолена“ от Държавно първенство и Национален турнир в Пловдив
преди 41 минути
Задържаха познайник на полицията при опит за кражба от кола в „Кенана“
Задържаха познайник на полицията при опит за кражба от кола в „Кенана“
преди 1 час
Пътничка в автобус пострада при катастрофа в Хасково, възрастен водач блъсна пешеходец
Пътничка в автобус пострада при катастрофа в Хасково, възрастен водач блъсна пешеходец
преди 1 час
Организират благотворителен базар „Подай ръка на Христо“ в Хасково
Организират благотворителен базар „Подай ръка на Христо“ в Хасково
преди 1 час
Оранжев код за валежи в понеделник в Хасковска област
Оранжев код за валежи в понеделник в Хасковска област
преди 2 часа
Баскетболистите на „Хасково“ с първа загуба за сезона
Баскетболистите на „Хасково“ с първа загуба за сезона
преди 14 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Газлайтингът – перфидната манипулация

Случаен виц

Задържаха познайник на полицията при опит за кражба от кола в „Кенана“
Две отборни купи и златни медали за „Виолена“ от Държавно първенство и Национален турнир в Пловдив

Знанието говори, но мъдростта слуша - Джеймс Маршал „Джими“ Хендрикс

Последни обяви

Случайна рецепта

Попарена туршия
Попарена туршия

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини