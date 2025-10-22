Задържаха мъж с дрога и водач, отказал тест за наркотици

Полицаи от участъка в Симеоновград заловиха младеж с дрога. Вчера по обяд те засекли на улица „Раковска“ 27-годишното момче от Свиленград. При вида им, той изхвърлил салфетка, в която по-късно се установило, че има 2 грама метамфетамин. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Мъж е задържан за нарушаване на пътния закон в Свиленград. Снощи в 20:45 часа на улица „Славянска“, автопатрул е спрял за проверка лек автомобил „Рено“, управляван от 41-годишен от града. Водачът е отказал да бъде тестван за употреба на наркотици, както и да даде кръвна проба за изследване. Последвало е задържането му до 24 часа по стартиралото бързо производство.