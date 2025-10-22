От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Задържаха мъж с дрога и водач, отказал тест за наркотици

Полицаи от участъка в Симеоновград заловиха младеж с дрога. Вчера по обяд те засекли на улица „Раковска“ 27-годишното момче от Свиленград. При вида им, той изхвърлил салфетка, в която по-късно се установило, че има 2 грама метамфетамин. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Мъж е задържан за нарушаване на пътния закон в Свиленград. Снощи в 20:45 часа на улица „Славянска“, автопатрул е спрял за проверка лек автомобил „Рено“, управляван от 41-годишен от града. Водачът е отказал да бъде тестван за употреба на наркотици, както и да даде кръвна проба за изследване. Последвало е задържането му до 24 часа по стартиралото бързо производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Конфискуваха 214 кг пилешко месо без документи от автобус
Конфискуваха 214 кг пилешко месо без документи от автобус
преди 1 час
Задържаха двама за кражба на медни проводници от жп линия
Задържаха двама за кражба на медни проводници от жп линия
преди 1 час
Нови 46 семейства от община Хасково получават еднократна финансова помощ за живородено или осиновено дете
Нови 46 семейства от община Хасково получават еднократна финансова помощ за живородено или осиновено дете
преди 1 час
Два Фолксвагена катастрофираха на улица „Дунав“
Два Фолксвагена катастрофираха на улица „Дунав“
преди 1 час
Хем близо до София, хем без наем: кой дава работа и квартира в едно?
Хем близо до София, хем без наем: кой дава работа и квартира в едно?
преди 2 часа
Пожар избухна в автосервиз в Харманли
Пожар избухна в автосервиз в Харманли
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Любо Киров - Ново сърце

Случаен виц

Конфискуваха 214 кг пилешко месо без документи от автобус

Пренеси духа на детето до старостта - в това е тайната на гения. - Олдъс Хъксли

Последни обяви

Случайна рецепта

Сом на фурна
Сом на фурна

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини