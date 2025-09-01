Две деца са хванати с нерегистрирани мотори след почетната мотообиколка

След почетната мотообиколка в Димитровград са задържани двама непълнолетни, шофиращи нерегистрирани мотори, съобщиха от полицията. На 30-ти в 19:30 часа на булевард „Димитър Благоев“ полицаи са подали звуков и светлинен сигнал за проверка на двама младежи. Те са управлявали мотори „Ямаха“, но при вида на полицейските служители са ускорили скоростта си с цел осуетяване на проверката. Минути по-късно са спрени. Установено е, че са непълнолетни на – 13 г. и 16 г., а моторите им са без регистрационни номера и неустановени номера на рами. Оставени са на отговорно пазене, за което са съставени протоколи и актове на родителите им.

Водач с нерегистрирано МПС е заловен в Димитровград. На 29-ти август териториалните полицаи са проверили „Хонда“, управлявана от 59-годишен от града. При справка се изяснило, че колата е със служебно прекратена регистрация от месец февруари.

На следващия ден полицаи от участъка в Симеоновград са хванали 31-годишна с нерегистриран електрически мотопед. Оказало се, че момичето не притежава шофьорска книжка от съответната категория на управляваното ППС.