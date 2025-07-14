Задържаха дрогиран водач и още един без книжка с чужди номера

Двама нарушители по пътя са задържани в Хасковска област през изминалата седмица, съобщиха от МВР Хасково.

През изминалия петък в 09:55 часа, полицаи са спрели за проверка лек автомобил „Форд Фокус“, управляван от 42-годишен мъж от града. При извършен тест с техническо средство е установено, че той управлява МПС след употреба на амфетамин и метамфетамин. Дал кръвна проба за химически анализ. Автомобилът е предаден с протокол за доброволно предаване. По случая е образувано досъдебно производство. Задържан е за срок до 24 часа в Районното управление в Хасково.

В събота около 20:40 часа в харманлийското село Бисер полицаи са спрели за проверка лек автомобил „Пежо“ 206, управляван от криминално проявен 69-годишен мъж от селото. Униформените са установили, че водачът не шофьорска книжка, както и че поставените регистрационни табели са от друг автомобил. По случая е образувано бързо производство. Задържан е за срок до 24 часа.