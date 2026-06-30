Паркирането около сградата на НОИ в Хасково остава мисия невъзможна

Кризата за паркоместа в Хасково е все по-осезаема. И отдавна не е само проблем на идеалния градски център. Един от районите, където паркирането е мисия невъзможна е този около административната сграда на НОИ. Тя се намира на ул. „Георги Кирков“ 30, а входът към гаражите под сградата е от към ул. „Средна гора“.

„Паркирането тук е просто невъзможна мисия. Подстъпът от „Средна гора“ е запречен със скоби, които вероятно са поставени незаконно“, многократно са алармирали читатели на Haskovo.net.

Наша проверка установи, че всъщност съоръженията са съвсем редовни. Те се намират на около метър от тротоара, който е общинска собственост. Целият парцел, в който се помещава сградата на НОИ е частна държавна собственост. Тя е предоставена от държавата за ползване от НОИ-Хасково от 2003 година. Това става ясно от нотариалния акт на имота и от данъчни декларации, която директорът Огнян Добриков ни предостави.

Преди 2003 година парцелът пак е бил частна държавна собственост, но там се е помещавло вече несъществуващото държавно придприятие „Изот“, специализирано в поправка на радио и телевизионни приемници.

„Това, че има механични прегради, не означава че те стоят винаги заключени и са недостъпни за гражданите. В подстапа от към улица „Средна гора“ има разграфени паркоместа. Едно от тях е обособено като място за инвалиди. Когато инвалид или трудноподвижен човек идва с автомобил в институцията, скобите се свалят и се осигурава достъп до паркястото. Достатъчно е само да се информира охраната на сградата и автомобилът се допуска“, обясни Огнян Добриков.

Проблемът с паркирането в района се усложнява от факта, че наблизо се намират две поликлиники, няколко аптеки, както и заведения за хранене. Посетителите им или трябва да паркират далеч, или рискуват да бъдат сакциоирани за неправилно паркиране. В междублоковите пространства пък скандалите са ежедневие. Живевещите в бизките блокове непрекъснато се оплакват, че не могат да спират пред домовете си. А „натрапниците“ се посрещат или с вдигнати чистачки или със спуснати гуми. Случаите, в които свадите прерастват в саморазправи също не са рядкост.