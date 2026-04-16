Възрастен мъж с кетамин и дрогиран шофьор са задържани в Хасково

Поредни случаи на притежание на наркотици и опасно шофиране белязаха полицейския бюлетин в Хасково през последното денонощие, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

При специализирана проверка вчера по обяд криминалисти са спрели в областния град 71-годишен жител на хасковското село Стойково. В носената от него чанта служителите на реда открили 6 пакета, съдържащи жълто-кафява листна маса с общо тегло 300 грама. Пред полицаите възрастният мъж заявил, че носи тютюн за пушене, но при направения на място полеви наркотест веществото е реагирало положително на кетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, като по случая вече е образувано досъдебно производство, което да изясни произхода и предназначението на забраненото вещество.

Серията от арести продължила и в малките часове на днешния ден, когато на улица „Подполковник В. Вълков“ в Хасково патрул е спрял за проверка лек автомобил „Форд“. Зад волана на превозното средство е бил 33-годишен мъж от Велико Търново. При тестване на водача за употреба на наркотични вещества техническото средство е отчело стряскащ резултат – положителен за наличие на канабис, амфетамин и метамфетамин. Шофьорът е бил задържан незабавно с полицейска мярка, а работата по документиране на нарушението продължава.

Източник: Haskovo.NET

