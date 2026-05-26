Деца са съучастници в отнемане на кола, заловиха дрогиран водач

Две непълнолетни момчета на 13 и 15 години са заловени като съучастници в кражба на кола в Симеоновград, съобщават от МВР. В съучастие с 18-годишен младеж тримата са заловени за противозаконно отнемане на автомобила. В понеделник около 4 часа сутринта автопатрул е забелязал при обход паркиран на пътния банкет в посока Гълъбово лек автомобил „Мерцедес“.

Справка изяснила, че колата е собственост на 40-годишна симеоновградчанка, която заявила, че автомобила й липсва. В хода на работата, полицаите са открили момчетата на 13 и 15 години и пълнолетният им съучастник, които признали за стореното. Пълнолетният младеж е задържан до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

Водач с дрога е заловен в петък в Хасково. В 07,40 часа на булевард „Раковски“ автопатрул е проверил „Ауди“, шофирано от 49-годишен мъж. Използваното техническо средство показало употреба на метамфетамин.

Бързо производство е заведено в Ивайловград рано тази сутрин. В 01,13 часа на кръстовище между улиците „Беломорска“ и „България“ е проверен от униформените 33-годишен водач на „Ситроен“. Мъжът от Ихтиман е тестван с дрегер, чиято скала отчела наличие на 1,85 промила алкохол в издишания въздух. Мярката му на задържане е за срок до 24 часа.