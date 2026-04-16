Намалиха глобите на баща и син Шекерови, нападнали тв екип в изборен ден, били с „невисоки доходи“

Окръжният съд в Хасково намали глобите на признатите за виновни баща и син Шекерови, които нападнаха екип на бТВ в изборната неделя на 27 октомври 2024 г. Бащата Огнян, тогава действащ кметски наместник на кв. „Република“ и синът му Юлий, който е футболист, нападнаха вербално и физически репортера Мария Георгиева и оператора Петър Картулев. Двамата се признаха за виновни, но бяха освободени от наказателна отговорност и получиха наказание парични глоби от Районния съд в Хасково.

Сега окръжните магистрати са намалили глобата на вече бившия кметски наместник Огнян Шекеров от 2 045,17 евро (4000 лева) на 1789,52 евро (3500 лева), а на сина му Юлий Шекеров от 1789,52 евро (3500 лева) на 1 533,88 евро (3000 лева).

Според Окръжния съд на база на събрания по делото доказателствен материал, първостепенният съд правилно е стигнал до правния извод, че с поведението си обвиняемите са осъществили всеки по отделно грубо нарушение на обществения ред. Смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства също са отчетени правилно, но не било отчетено, че и двамата обвиняеми са посочили получаваните от тях доходи като „невисоки“. По тази причина глобите на двамата следват да бъдат намалени. Решението на окръжните магистрати е окончателно.

Припомняме, че Огнян Шекеров е кандидат за депутат в листата на ДПС под номер 15. Листата е 16 кандидати за народни представители. Вероятно е чиста случайност, че решението на съда се обявява броени дни преди извънредните предсрочни парламентарни избори на 19 април.

    12:48, 16 апр 2026
    Още малко и репортерите имат да им дават ... Баси държавата ебаси и съдебната власт ...
От 30 април 2026 г. започва кандидатстването за първи клас в Хасково
