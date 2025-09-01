От х:

Двама са задържани за плантация с канабис, издирват още един

    Бързо производство е заведено в управлението в Хасково. То е срещу 44-годишен, в чийто дом на улица „Картечар“ в квартал “Република” полицаите са открили 6 грама кристали за пушене – метамфетамин. Последвало е 24-часовото му задържане.

    В Харманли също са установени двама, отглеждали канабис. На 29-ти криминалисти са установили трима от града на 25 г., 23 г. и 22 г., които полагали грижи за 71 канабисови растения с височина до 2 метра в местността „Азмак дере“ в землището на село Лешниково. За отглеждането им била изградена поливна система с генератор за ток, помпа, маркучи и 2 соларни видеокамери. На място бил задържан 25-годишният, а другите двама избягали. Минути по-късно е заловен най-младият от тях, а третият е в процес на издирване. Образувано е досъдебно производство.

    3 устройства с 3 флакона със синтетичен канабис откриха харманлийските полицаи при проверка на товарен автомобил. На 29-ти в района на жп гарата те са спрели „Фолксваген“ с водач 49-годишен от габровското село Ряховците със спътничка негова съселянка на 41 г. Устройствата за пушене и флаконите със синтетичната дрога са намерени между предните седалки на колата и са иззети с протокол.

